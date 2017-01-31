Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Экс-президент США поблагодарил всех "за молитвы и теплые пожелания", а также выразил признательность медперсоналу, который ухаживал за ним.

Экс-президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный в американском Хьюстоне (штат Техас) более двух недель назад, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт, передает Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт, передает ТАСС





По его словам, экс-президент благодарит всех "за молитвы и теплые пожелания", а также выражает признательность медперсоналу Методистской больницы Хьюстона, который ухаживал за ним.





92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989-1993 гг., был госпитализирован 14 января, как сообщалось, "из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией". Впоследствии ему была проведена процедура по очищению дыхательных путей.





91-летняя супруга экс-президента Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем. Врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит. Бывшую первую леди выписали на прошлой неделе.





Кирилл Волков.



