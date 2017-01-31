ДГД по г. Астана напоминает, что Постановлением Правительства РК от 27 декабря 2016 года № 862 внесены изменения в Правила исчисления и перечисления социальных отчислений, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683, которые вступили в силу с 16 января 2017 года.

В Правилах внесено уточнение в части определения объекта исчисления социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц (индивидуальных предпринимателей).

Согласно пункту 3 Правил установлено, что для самостоятельно занятых лиц объектом исчисления социальных отчислений является получаемый доход. При этом получаемым доходом самостоятельно занятого лица признается сумма, определяемая им самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу в пределах размеров, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» (в пределах 10 МЗП ежемесячно), но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

Таким образом, с 1 января 2017 года ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность, будет считать социальные отчисления за себя в месяц от суммы, которую он определит самостоятельно с учетом следующих ограничений:

- не менее 1 МЗП и не более 10 МЗП, при этом не более полученного им дохода от предпринимательской деятельности за месяц определения социальных отчислений.

ИП, работающий на основе упрощенной декларации, исчисляет социальные отчисления ежемесячно, заполняя при этом утвержденный налоговый регистр по учету доходов, согласно Приложению 8 к приказу и.о Министра финансов Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 271, оплачивать может один раз в полугодие.