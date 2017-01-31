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Белый дом назвал разговор Трампа и Путина конструктивным

31 января 2017, 01:29

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине.


Белый дом назвал в понедельник конструктивным состоявшийся в субботу телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"В выходные президент провел конструктивные телефонные переговоры с руководителями Австралии, Франции, Германии, Японии, России, Саудовской Аравии и ОАЭ", — сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Трамп в ходе этих переговоров "подтвердил наши партнерства и обсудил вопросы укрепления обороны, а также различные темы, вызывающие взаимный интерес".

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

Дмитрий Злодорев.

Фото: REUTERS/ Jonathan Ernst.

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