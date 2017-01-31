Обама поддержал протесты против Трампа

Экс-президент США Барак Обама, у шедший в отставку 10 дней назад, поддержал протесты против своего преемника Дональда Трампа, заявил, что "на кону стоят американские ценности" и упомянул о "фундаментальных разногласиях" с новым президентом по его иммиграционному указу, сообщает сообщает РИА Новости





"Президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране… Граждане, которые реализуют свое конституционное право собираться, организовываться и добиваться, чтобы избранные чиновники слышали их голос, — это именно то, чего он (Обама — ред.) ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности", — говорится в заявлении представителя Обамы, которое распространило издание Politico.





"Что касается сравнений с решениями президента Обамы по внешней политике, то, как вы уже слышали, президент (Обама — ред.) фундаментально не согласен с предложение проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии", — добавил представитель Обамы.





Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.





Трамп заявил, что эти меры не сильно отличаются от того, что сделал в 2011 году Барак Обама, когда его администрация существенно замедлила прием беженцев и выдачу виз гражданам Ирака. Кроме того, в крупных городах прошли многотысячные протесты против "запрета на въезд мусульманам", хотя формально въезд мусульманам запрещен не был.





Также 21 января, еще до издания указа, в городах США прошли протесты против инаугурации Трампа, которые собрали, по различным данным, до 2 миллионов человек.





Алексей Богдановский.



