О порядке освобождения от НДС импорта товаров в ЕАЭС

ДГД по Костанайской области сообщает следующее.

Постановлением Правительства РК от 24 ноября 2016 года № 736 внесены изменения, и дополнения в Правила освобождения от НДС импорта товаров в ЕАЭС, утвержденного Постановлением Правительства от 19 августа 2010 года № 824, которые вступили в силу с 20 декабря 2016 года (официальное опубликование 10 декабря 2016 года).

Правила освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров в Евразийском экономическом союзе (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 276-15 Налогового кодекса и определяют порядок освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров в Евразийском экономическом союзе.

Действие Правил распространяется на лица, осуществляющие импорт товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Импорт товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза освобождается от налога на добавленную стоимость при представлении соответствующих документов, предусмотренных Правилами, в орган государственных доходов Республики Казахстан.

Документы, предусмотренные Правилами, представляются в срок, установленный статьей 276-20 Налогового кодекса.

В новой редакции Постановления от 19 августа 2010 года № 824 представление в налоговый орган заключения по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза с 20 декабря 2016 года исключено.

При этом необходимо отметить, что для целей освобождения от НДС импорта товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского союза необходимо обязательное представление в орган государственных доходов Республики Казахстан соответствующих документов, предусмотренные пунктом 9 Правил освобождения, в том числе полного фирменного наименования, основных технических, коммерческих характеристик товаров, позволяющих однозначно отнести товар к конкретной товарной подсубпозиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также при необходимости представляются фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы, образцы товаров и другие документы.

Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6, 10, 11 и 12 Правил, должны использоваться только в тех целях, в связи с которыми предоставлено освобождение. В случае использования импортерами указанных товаров в иных целях, налог на добавленную стоимость, не уплаченный по импорту таких товаров, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, указанные в пунктах 7, 8 и 9 настоящих Правил, должны использоваться в области здравоохранения и в сфере ветеринарии.

В случае использования импортером указанных товаров в целях, не соответствующих фармацевтической, медицинской или ветеринарной деятельности в Республике Казахстан, налог на добавленную стоимость, не уплаченный по импорту таких товаров, подлежит уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.