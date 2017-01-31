Вице-министр труда и социальной защиты разъяснил правила привлечения иностранной рабочей силы

По сообщениям официального интернет-ресурса Министерства труда и социальной защиты населения, на Форуме строительных компаний Проекта будущего расширения-Проекта управления устьевым давлением (далее - ПБР-ПУУД) ТОО «Тенгизшевройл» вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов разъяснил руководителям нефтесервисных компаний действующий порядок привлечения иностранной рабочей силы (далее - ИРС).

В мероприятии приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов, казахстанских и международных подрядных организаций ТОО «Тенгизшевройл».

Вначале своего выступления Биржан Нурымбетов напомнил, что в Казахстане был усовершенствован порядок привлечения ИРС.

«Мы пересмотрели сам порядок определения квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Существенно изменились Правила привлечения ИРС работодателями и выдачи разрешений как в общем порядке, так и при внутрикорпоративном переводе. Также мы предложили новые подходы для иностранцев, прибывающих в Казахстан для самостоятельного трудоустройства», - сказал он.

Вице-министр пояснил, что квота на привлечение ИРС, которая ранее устанавливалась в процентном соотношении к экономически активному населению страны, с начала этого года устанавливается отдельно по каждой сфере, отрасли (или видам экономической деятельности). Расчет квоты проводится региональными комиссиями на основе заявок работодателей, с учетом комплексного анализа спроса на рабочую силу, прогноза численности безработных, потребности по стратегическим проектам (таким как ГПИИР), оценки эффективности привлечения ИРС в предыдущем году.

«Раньше система выдачи рабочих разрешений была громоздкая, существовало множество условий для их получения. Например, работодатели за выданное разрешение должны были обеспечивать подготовку, переподготовку или повышение квалификации местных кадров, либо создавать дополнительные рабочие места для местных кадров. С начала года взамен всех этих особых условий введен налоговый сбор, который работодатель будет платить в местный бюджет. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 до 530 тыс. тенге. Кроме того, теперь разрешения будут выдаваться в более сжатые сроки. Если раньше эта процедура занимала до 41 дня, то начиная с текущего года срок выдачи разрешений существенно сокращен: решение принимается в течение 7 дней, остальное время дается работодателю на уплату сбора. Разрешения будут выдаваться как в бумажном виде, так и в электронном формате», - добавил Биржан Нурымбетов.

При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям - не менее 70%; по специалистам и квалифицированным рабочим - не менее 90%.

«По вопросам внутрикорпоративного перевода (далее - ВКП) мы привели наше законодательство в соответствие со стандартами Всемирной торговой организации. Начиная с текущего года, система ВКП заработала по новому формату - ВКП осуществляется в отраслях экономики, определенных Правительством РК, на срок, определенный трудовым договором, но не более 3 лет, с правом продления разрешения на 1 год. Переводиться могут только руководители, менеджеры и специалисты», - рассказал вице-министр.

При ВКП остаются требования по выполнению работодателями особых условий по выбору - профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации казахстанцев, либо создание для них дополнительных рабочих мест.

Требования по местному содержанию в кадрах будут действовать по упрощенной схеме в соотношении 50/50 для менеджеров и специалистов, на первых руководителей и их заместителей это не распространяется.

Разрешения в рамках ВКП будут выдаваться на бесплатной основе.

«Раньше работники, которые приезжали в Казахстан индивидуально, без приглашения какого-либо работодателя, должны были получать разрешения в акиматах. С этого года такие разрешения мы заменили на справку о соответствии квалификации. Данная справка будет выдаваться нашим министерством по рекомендации соответствующей комиссии», - проинформировал Биржан Нурымбетов.

При этом к квалификации таких иностранных работников будут предъявляться требования по уровню образования и стажу работы, которые будут оцениваться по балльной системе.

«Хочу отметить, что справки будут выдаваться не всем иностранным специалистам. Мы определили лишь ряд отраслей и видов экономической деятельности, а также профессий, по которым будем допускать людей на рынок труда по справкам. В зависимости от ситуации на рынке труда и потребности в трудовых ресурсах, мы можем пересматривать данный перечень отраслей и профессий», - добавил вице-министр.

Справка будет действительна на всей территории страны в течение первых 3 месяцев пребывания иностранца в Казахстане. Предполагается, что за эти 3 месяца иностранец должен найти постоянную работу и сообщить об этом Министерство труда и социальной защиты населения РК. В таком случае, справка ему будет продлена на срок его трудового договора, но не более чем на 3 года в совокупности.