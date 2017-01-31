Запуск системы маркировки меховых изделий в Казахстане переносится на более поздний срок

По сообщениям Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», запланированный на январь 2017 года запуск системы маркировки меховых изделий на территории Казахстана отсрочен ввиду необходимости ратификации закона о продлении срока действия Соглашения о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками.

Как известно, реализация пилотного проекта маркировки была запланирована на 2015-2016 годы. Однако, принимая во внимание, что не во всех государствах-членах Союза проект был своевременно и полноценно реализован, было принято решение о его продлении.

Так, в ходе Евразийского межправительственного совета 27-28 октября 2016 года в г. Минске подписан Протокол о продлении срока действия Соглашения по маркировке меховых изделий до конца 2018 года. Также по инициативе НПП «Атамекен» принято Поручение Межправительственного совета о проведении анализа пилотного проекта по введению маркировки, по результатам которого необходимо представить совместный отчет Евразийской экономической комиссии и государств-членов ЕАЭС, по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Однако, согласно законодательству РК, Протокол должен пройти процедуру ратификации, после чего будут утверждены внутренние правила реализации пилотного проекта на 2017-2018 годы.

Принимая во внимание, что процесс ратификации состоит из нескольких этапов, запуск системы маркировки в РК переносится на более поздний срок.

Вместе с тем Департамент экономической интеграции НПП напоминает, что маркировка меховых изделий - это нанесение на товары контрольных (идентификационных) знаков (КиЗ), целью которой является поддержка здоровой конкуренции и борьба с «серыми» предпринимателями. Процедура распространяется исключительно на предпринимательскую деятельность, связанную с производством, ввозом и реализацией меховых изделий.

Требования к маркировке товаров применяются в следующих случаях:

при ввозе товаров из третьих стран;

при производстве (пошиве) меховых изделий в РК;

при трансграничной торговле (ввозе/вывозе из государств-членов ЕАЭС);

при комиссионной торговле;

при маркировке остатков товаров;

при использовании КиЗ для товаров, возвращенных (обмененных) покупателями;

при использовании КиЗ для товаров, в которых испорчен или утерян КиЗ.

Маркировке подлежат предметы одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха (Группа ТН ВЭД 4303) поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Маркируются изделия из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха.

В случае, если у изделий выполнена только подкладка из натурального меха, или мех прикреплен с наружной стороны, их также нужно маркировать (при условии, что изделие подпадает под группу ТН ВЭД 4303).

Маркировке не подлежат предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов), а также перчатки, рукавицы, митенки и головные уборы из натурального меха.

Обращаем внимание предпринимателей, что с момента запуска маркировки на территории Казахстана в торговом обороте могут находиться только меховые изделия с нанесенными контрольными знаками.

В настоящее время НПП РК «Атамекен» продолжает работу по уточнению количества нереализованного товара (остатков) для урегулирования с Банкнотной фабрикой Национального банка РК вопроса изготовления необходимого количества контрольных знаков и избежания их нехватки.

В этой связи «Атамекен» призывает предпринимателей провести инвентаризацию остатков меховых изделий и сообщить информацию о количестве нереализованного товара в региональные палаты предпринимателей или непосредственно в Департамент экономической интеграции НПП.

Кроме того, напоминаем предпринимателям, что на сегодняшний день необходимо пройти регистрацию в Ассоциации GS1 Kazakhstan на сайте организации www.gs1.kz

Ознакомиться с более детальной информацией касательно маркировки меховых изделий в РК можно, пройдя по ссылке: http://palata.kz/ru/news/25006

Вместе с тем сообщаем, что Департамент экономической интеграции НПП на постоянной основе осуществляет мониторинг запуска пилотного проекта маркировки меховых изделий и будет своевременно информировать об изменениях на официальной странице сайта Палаты.

По вопросам разъяснения реализации проекта по маркировке меховых изделий просим обращаться в ДЭИ НПП РК «Атамекен» по телефону: 8.7172 91 93 73 или на электронную почту: dei@palata.kz