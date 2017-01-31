В Казахстане во вторник будет снег
31 января 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с низовой метелью.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается осадки, в юге области местами сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с низовой метелью.
В Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской областях местами туман, гололед, ветер 15-20, в Жамбылской области порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.
В Алматинской области местами ночью туман, днем ветер 15-20, в районе Жаланашколя 25 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Мангыстауской области местами ожидается низовая метель.
В Алматы днем 0° преимущественно облачно: снег. .
В Астане днем -13°ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: RussInfo.net
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