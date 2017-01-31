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Подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке предъявили обвинения

31 января 2017, 06:13

27-летний студент французского происхождения обвиняется в убийстве шести человек и попытке убийства пяти человек.


Канадская полиция предъявила обвинения студенту Александру Биссоннету по делу о стрельбе в мечети в Квебеке - столице одноименной канадской провинции, сообщает Би-би-си.

27-летний студент французского происхождения обвиняется в убийстве шести человек и попытке убийства пяти человек.

В скором времени он предстанет перед городским судом Квебека.

Пять человек с тяжелыми ранениями находятся в больницах. Медики на месте оказали помощь еще 12 пострадавшим, которые получили легкие ранения.

По данным CBC News, Биссоннет изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля. Кампус учебного заведения располагается в 3 км от мечети, в которой произошла стрельба.

Вместе с Биссоннеттом сразу после нападения был задержан мужчина марокканского происхождения Мохаммед Хадир. Сейчас он проходит по делу как свидетель.

Издание Montreal Gazzett сообщает, что Биссоннет, согласно его странице в "Фейсбуке", наряжался на Хэллоуин в костюм смерти с косой. Сейчас его страница не доступна.

Также сообщается, что в социальной сети он был подписан на президента США Дональда Трампа и лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Фото: социальные сети

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