Шварценеггер назвал безумным указ Трампа о защите США от терроризма

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.





"Это безумно, и мы выглядим глупо, когда Белый дом слабо подготовлен к таким правительственным распоряжениям", — приводит издание слова актера. Шварцнеггер заявил, что существует другой путь "достижения всех целей". "Они поспешили с этим", — сказал он. По его мнению, указ должен был быть согласован с минюстом и министерством национальной безопасности США.





Шварценеггер переехал в США из Австрии в 1968 году в возрасте 21 года. По данным издания, он не голосовал за Трампа на выборах президента в 2016 году.





Ранее популярная певица Рианна в нелицеприятной форме раскритиковала Трампа, назвав ужесточение президентом США миграционного законодательства страны "отвратительным". В частности, его указом ограничен въезд в страну держателям грин-кард из семи ближневосточных стран. Против Трампа также высказывалась певица Мадонна. Телеканалу CNN пришлось отключить из эфира ее речь за непечатную ругань в адрес президента США