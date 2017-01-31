Анонс дня, 31 января. Надежды Казахстана на "золото" Универсиады в трех видах спорта

В борьбу вступают одни из лидеров в биатлоне и конькобежном спорте.

31 января, казахстанцы могут рассчитывать на награды Универсиады-2017 сразу в нескольких видах спорта, сообщает Vesti.kz.





В борьбу вступают одни из лидеров в биатлоне и конькобежном спорте.





Вид спорта: Керлинг (мужская и женская сборные). Групповой этап.

Кто: Казахстан - Швеция (М), Казахстан - Китай (Ж), Казахстан - Чехия (М).

Во сколько: Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00 - здесь и далее по времени Астаны





Вид спорта: Сноуборд. Параллельный слалом (мужчины, женщины).

Кто: Роллан Садыков, Асылбек Бейсенов, Дарья Слободкина, Тупик Ксения.

Во сколько: Начало в 09.00





Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация (Супергигант, слалом).

Кто: Мария Григорова, Екатерина Карпова.

Во сколько: Начало в 10.00 ("Хабар")





Вид спорта: Лыжный спорт. Гонка преследования, пять километров (женщины), 10 километров (мужчины).

Кто: Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Анжелика Тарасова, Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Виталий Пухкало

Во сколько: У женщин начало в 10.30, у мужчин в 13.00.





Вид спорта: Конькобежный спорт. 1 500 метров (женщины), 5 000 метров (мужчины).

Кто: Надежда Сидельник, Екатерина Айдова, Татьяна Климчук, Мария Сизова, Федор Андреев, Дмитрий Морозов, Артур Сергиенко

Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 13.30





Вид спорта: Лыжное двоеборье. Мужчины.

Кто: Чингиз Ракпаров, Айбек Али

Во сколько: Прыжки с трамплина в 11.00, лыжные гонки в 15.30.





Вид спорта: Биатлон. Индивидуальная гонка (женщины 15 километров, мужчины 20 километров).

Кто: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Александра Сасина, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Антон Пантов, Василий Подкорытов, Владислав Витенко, Максим Браун

Во сколько: Начало у женщин в 11.15, у мужчин в 14.15 ("Хабар")





Вид спорта: Фристайл. Акробатика. Смешанные команды.

Кто: Казахстан 1, Казахстан 2

Во сколько: Начало в 11.30 ("Казахстан")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Япония - Корея

Во сколько: Начало в 12.30.





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Словакия - США

Во сколько: Начало в 16.00 ("Хабар")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Казахстан - Швеция

Во сколько: Начало в 19.30 ("Хабар")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап.

Кто: Япония - США

Во сколько: Начало в 20.00.





Фото: almaty2017.com



