Анонс дня, 31 января. Надежды Казахстана на "золото" Универсиады в трех видах спорта
31 января 2017, 07:03
В борьбу вступают одни из лидеров в биатлоне и конькобежном спорте.
31 января, казахстанцы могут рассчитывать на награды Универсиады-2017 сразу в нескольких видах спорта, сообщает Vesti.kz.
В борьбу вступают одни из лидеров в биатлоне и конькобежном спорте.
Вид спорта: Керлинг (мужская и женская сборные). Групповой этап.
Кто: Казахстан - Швеция (М), Казахстан - Китай (Ж), Казахстан - Чехия (М).
Во сколько: Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00 - здесь и далее по времени Астаны
Вид спорта: Сноуборд. Параллельный слалом (мужчины, женщины).
Кто: Роллан Садыков, Асылбек Бейсенов, Дарья Слободкина, Тупик Ксения.
Во сколько: Начало в 09.00
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация (Супергигант, слалом).
Кто: Мария Григорова, Екатерина Карпова.
Во сколько: Начало в 10.00 ("Хабар")
Вид спорта: Лыжный спорт. Гонка преследования, пять километров (женщины), 10 километров (мужчины).
Кто: Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга, Анжелика Тарасова, Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Виталий Пухкало
Во сколько: У женщин начало в 10.30, у мужчин в 13.00.
Вид спорта: Конькобежный спорт. 1 500 метров (женщины), 5 000 метров (мужчины).
Кто: Надежда Сидельник, Екатерина Айдова, Татьяна Климчук, Мария Сизова, Федор Андреев, Дмитрий Морозов, Артур Сергиенко
Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 13.30
Вид спорта: Лыжное двоеборье. Мужчины.
Кто: Чингиз Ракпаров, Айбек Али
Во сколько: Прыжки с трамплина в 11.00, лыжные гонки в 15.30.
Вид спорта: Биатлон. Индивидуальная гонка (женщины 15 километров, мужчины 20 километров).
Кто: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова, Елизавета Бельченко, Александра Сасина, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Антон Пантов, Василий Подкорытов, Владислав Витенко, Максим Браун
Во сколько: Начало у женщин в 11.15, у мужчин в 14.15 ("Хабар")
Вид спорта: Фристайл. Акробатика. Смешанные команды.
Кто: Казахстан 1, Казахстан 2
Во сколько: Начало в 11.30 ("Казахстан")
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.
Кто: Япония - Корея
Во сколько: Начало в 12.30.
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.
Кто: Словакия - США
Во сколько: Начало в 16.00 ("Хабар")
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.
Кто: Казахстан - Швеция
Во сколько: Начало в 19.30 ("Хабар")
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап.
Кто: Япония - США
Во сколько: Начало в 20.00.
Фото: almaty2017.com
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