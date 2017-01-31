Пластический хирург стал популярным благодаря трансляциям операций
31 января 2017, 07:26
Врач сопровождает видеотрансляции подробными комментариями о том, что и как он делает.
Более миллиона человек подписались на канал пластического хирурга Мэттью Шульмана из Нью-Йорка, который ведет прямые трансляции своих операций в приложении Snapchat, сообщает РИА Новости.
Врач сопровождает видеотрансляции подробными комментариями о том, что и как он делает. Издание отмечает, что доктор Шульман таким образом информирует потенциальных клиентов о своей работе.
Перед тем, как начать съемку, хирург просит разрешение у каждого клиента. Не все соглашаются стать героями трансляций, однако, по словам Шульмана, большинство пациентов с радостью снимаются у него. Американский врач считает, что потенциальным клиентам важно иметь возможность увидеть, как проходят настоящие пластические операции. Трансляции идут без цензуры.
"Я хочу, чтобы люди увидели, что это (пластические операции – ред.), вероятно, более кровавый и скучный процесс, чем они думали", — цитирует издание Шульмана.
В ходе трансляций хирург в режиме реального времени получает комментарии от зрителей и может сразу отвечать на них и объяснять некоторые детали.
Фото: Fotolia
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