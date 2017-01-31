Пластический хирург стал популярным благодаря трансляциям операций

Врач сопровождает видеотрансляции подробными комментариями о том, что и как он делает. Издание отмечает, что доктор Шульман таким образом информирует потенциальных клиентов о своей работе.





Перед тем, как начать съемку, хирург просит разрешение у каждого клиента. Не все соглашаются стать героями трансляций, однако, по словам Шульмана, большинство пациентов с радостью снимаются у него. Американский врач считает, что потенциальным клиентам важно иметь возможность увидеть, как проходят настоящие пластические операции. Трансляции идут без цензуры.





"Я хочу, чтобы люди увидели, что это (пластические операции – ред.), вероятно, более кровавый и скучный процесс, чем они думали", — цитирует издание Шульмана.





В ходе трансляций хирург в режиме реального времени получает комментарии от зрителей и может сразу отвечать на них и объяснять некоторые детали.