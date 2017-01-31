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Хоуситы подорвали саудовский фрегат у побережья Йемена

31 января 2017, 07:33

Хоуситы в обвинили саудовских военных в том, что корабль «принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков».


У западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, повстанцы-хоуситы атаковали саудовский военный корабль, передает Lenta.ru.

Ополченцы приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего прогремел взрыв. Погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.

Хоуситы в своем заявлении обвинили саудовских военных в том, что корабль «принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков».

В тот же день в интернете появилось видео атаки. Запись ведется с расстояния нескольких километров от фрегата. На кадрах виден мощный взрыв близ судна, после чего люди, осуществляющие запись, начинают радостно кричать: «Аллах акбар! Смерть Америке! Смерть Израилю!»

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В марте 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.



Фото: 163gorod.ru


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