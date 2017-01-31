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Назарбаев предлагает модернизировать экономику с помощью технологий

31 января 2017, 07:42

Прийти к цели могут помочь новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий.


Нурсултан Назарбаев в тексте Послания указал на один из приоритетов развития - ускоренная технологическая модернизация экономики, сообщает Zakon.kz.

Прийти к цели могут помочь новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача.

"Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. В связи с этим поручаю Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан». Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии", - говорится в Послании.

Также важно обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Поэтому вопрос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле.

Важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство.

"Поручаю Правительству создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходима соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы", - поручил президент.

Фото: Акорда

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