Три министерства проверят на эффективность использования бюджетных средств

В 2017 году были полностью обеспечено необходимыми ресурсами государственные программы развития. Возникла необходимость проверить эффективность использования средств министерствами и ведомствами.





"Необходимо начать с министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится более 40% республиканского бюджета. По итогам доложить мне. Следует перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. Кроме того, нужно упростить бюджетные процедуры для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики", - говорится в Послании.





Нужно продолжить политику фискальной децентрализации. В предыдущие годы с центрального на местный уровень передано большое количество функций и полномочий. Теперь их нужно подкрепить достаточной финансовой самостоятельностью.





"В то же время важно не допустить концентрацию расходных полномочий на областном уровне. Следует передавать их дальше на районный и сельский уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного значения, а Правительство – сконцентрироваться на общегосударственных вопросах", - заключил президент.