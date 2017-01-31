Три министерства проверят на эффективность использования бюджетных средств
31 января 2017, 08:09
Необходимо начать с министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки.
Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана обозначил министерства, которые необходимо проверить в первую очередь на эффективность использования бюджета, сообщает Zakon.kz.
В 2017 году были полностью обеспечено необходимыми ресурсами государственные программы развития. Возникла необходимость проверить эффективность использования средств министерствами и ведомствами.
"Необходимо начать с министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится более 40% республиканского бюджета. По итогам доложить мне. Следует перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. Кроме того, нужно упростить бюджетные процедуры для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики", - говорится в Послании.
Нужно продолжить политику фискальной децентрализации. В предыдущие годы с центрального на местный уровень передано большое количество функций и полномочий. Теперь их нужно подкрепить достаточной финансовой самостоятельностью.
"В то же время важно не допустить концентрацию расходных полномочий на областном уровне. Следует передавать их дальше на районный и сельский уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного значения, а Правительство – сконцентрироваться на общегосударственных вопросах", - заключил президент.
Фото: Алау
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