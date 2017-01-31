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Назарбаев: Правительству хватит топтаться на месте

31 января 2017, 08:26

Развитие ГЧП зависит от конкретной и профессиональной работы акимов.


В Послании Нурсултан Назарбаев выделил большой потенциал развития предпринимательства, который дает расширение государственно-частного партнерства. Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу, сообщает Zakon.kz.

"У нас уже есть хорошие результаты по их привлечению в дошкольном образовании. Если за предыдущие 3 года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, то частный сектор открыл их более 1 300 на 100 тысяч мест. Больше всего открыто частных садов в Южно-Казахстанской (397), Алматинской (221), Кызылординской (181) областях. Для меня пример ГЧП в этом секторе принципиально важен. Он показывает, как государство и бизнес совместно решают одну из главнейших общенациональных задач – стопроцентно охватить детей 3–6 лет дошкольным образованием к 2020 году", - считает Глава государства.

Развитие ГЧП зависит от конкретной и профессиональной работы акимов.

Для привлечения частного капитала нужно использовать все возможные виды и формы ГЧП: доверительное управление госимуществом, сервисные контракты и другие. При этом следует максимально упростить и ускорить все процедуры согласования, особенно в отношении небольших проектов.

"ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной. Для модернизации объектов ЖКХ необходимо их передавать в управление или концессию с возможной дальнейшей приватизацией. Правительству хватит топтаться на месте. Нужно активизироваться в этом направлении", - говорится в Послании.

Фото: Dixinews.kz

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