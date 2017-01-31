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Временного генпрокурора США уволили после критики указа Трампа

31 января 2017, 08:44

Салли Йейтс заявила 31 января, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде.


Исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс уволена, сообщает Би-би-си.

На ее место назначена прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте, написал в своем "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Салли Йейтс заявила 31 января, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде.

Фото: ТВ Центр

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