Временного генпрокурора США уволили после критики указа Трампа
31 января 2017, 08:44
Салли Йейтс заявила 31 января, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде.
Исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс уволена, сообщает Би-би-си.
На ее место назначена прокурор США по Восточному округу штата Вирджиния Дана Бенте, написал в своем "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Салли Йейтс заявила 31 января, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде.
Фото: ТВ Центр
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