В Аргентине судья постановила заблокировать сайт и приложение сервиса Uber

По словам Лападу, он также просил суд выдать ордер на задержание двух руководителей аргентинского отделения Uber.

Член одного из судов аргентинской столицы Мария Фернанда Ботана постановила заблокировать сайт и приложение онлайн-сервиса частных пассажирских автоперевозок Uber на территории всей страны, передает ТАСС.





Об этом сообщил в понедельник прокурор Мартин Лападу, подавший соответствующее ходатайство.





"Судья вынесла решение о полной блокировке сайта и приложения Uber на территории всей республики ", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias. По его словам, запрет связан с тем, что компания "организовывает коммерческую деятельность в общественных местах без разрешения".





Как отметил прокурор, постановление пока не вступило в силу, так как перед этим оно должно быть одобрено Апелляционным судом. Представители Uber, в свою очередь, подчеркнули, что ранее эта инстанция "признала блокировку невозможной, поскольку суд Буэнос-Айреса не может выносить решения, действие которых выходит за пределы города".





По словам Лападу, он также просил суд выдать ордер на задержание двух руководителей аргентинского отделения Uber, однако ходатайство не было удовлетворено. "Основанием для их ареста может служить нарушение постановления о блокировке сервиса, вынесенное в середине апреля", - добавил прокурор.



