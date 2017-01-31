Послание президента народу Казахстана

Глава государства выделил пять приоритетов Третьей модернизации страны.

"Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи. Собрав уникальный богатый опыт в создании государства, мы вступили в новый этап. Уверен, какие бы трудности не встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила – в единстве. Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!", - сказал Н.Назарбаев.