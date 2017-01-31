Послание президента народу Казахстана
31 января 2017, 01:04
Глава государства выделил пять приоритетов Третьей модернизации страны.
Пресс-служба Акорды распространила Послание Президента Казахстана Нурсултана Назарабаева народу, передает Zakon.kz.
Глава государства выделил пять приоритетов Третьей модернизации страны.
"Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи. Собрав уникальный богатый опыт в создании государства, мы вступили в новый этап. Уверен, какие бы трудности не встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила – в единстве. Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!", - сказал Н.Назарбаев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841776-e54649bbcda0d571f686f5bd29493d96
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...