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В Казахстане создадут единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам

31 января 2017, 09:22

Правительству следует реформировать центры занятости.


В своем Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в стране необходимо модернизировать рынок труда.

По его словам, с внедрением новых технологий в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые ресурсы. Вместе с тем создание и развитие новых индустрий должно стать дополнительным источником занятости и роста реальных доходов граждан.

"Поручаю Правительству и акимам создать условия для управляемого перетока работников в другие сферы. Нашим крупным предприятиям нужно совместно с акиматами разработать соответствующие «дорожные карты». В них необходимо предусмотреть совместное инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство. Нужно обеспечить поддержку процессов мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города", - сказал глава государства.

Он отметил, что правительству следует реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.

Фото: severpost.ru

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