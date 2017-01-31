В Казахстане создадут единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам

В своем Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в стране необходимо модернизировать рынок труда.





По его словам, с внедрением новых технологий в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые ресурсы. Вместе с тем создание и развитие новых индустрий должно стать дополнительным источником занятости и роста реальных доходов граждан.





"Поручаю Правительству и акимам создать условия для управляемого перетока работников в другие сферы. Нашим крупным предприятиям нужно совместно с акиматами разработать соответствующие «дорожные карты». В них необходимо предусмотреть совместное инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство. Нужно обеспечить поддержку процессов мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города", - сказал глава государства.





Он отметил, что правительству следует реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.





Фото: s everpost.ru



