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Отныне казахстанцы могут получить микрокредит до 16 млн тенге для бизнеса

31 января 2017, 09:23

Нужно дальше совершенствовать инструменты поддержки массового предпринимательства.


В своем Послании Нурсултан Назарбаев отметил, что одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%, сообщает Zakon.kz.

"По моему поручению Правительство с этого года приступило к реализации Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Теперь граждане Казахстана на селе или в городе могут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса", - сказал президент.

По его словам, важно расширять географию микрокредитования, активно использовать инструменты гарантирования и сервисной поддержки предпринимателей. Эти меры необходимо сопровождать организацией обучения бизнесу и финансовой грамотности.

"Нужно дальше совершенствовать инструменты поддержки массового предпринимательства. Каждый регион Казахстана должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства", - подчеркнул Назарбаев.

При этом он отметил, что количество созданных новых рабочих мест, как и ранее, один из ключевых критериев оценки эффективности деятельности Правительства и акимов.

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