Отныне казахстанцы могут получить микрокредит до 16 млн тенге для бизнеса
31 января 2017, 09:23
Нужно дальше совершенствовать инструменты поддержки массового предпринимательства.
В своем Послании Нурсултан Назарбаев отметил, что одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%, сообщает Zakon.kz.
"По моему поручению Правительство с этого года приступило к реализации Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Теперь граждане Казахстана на селе или в городе могут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса", - сказал президент.
По его словам, важно расширять географию микрокредитования, активно использовать инструменты гарантирования и сервисной поддержки предпринимателей. Эти меры необходимо сопровождать организацией обучения бизнесу и финансовой грамотности.
"Нужно дальше совершенствовать инструменты поддержки массового предпринимательства. Каждый регион Казахстана должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства", - подчеркнул Назарбаев.
При этом он отметил, что количество созданных новых рабочих мест, как и ранее, один из ключевых критериев оценки эффективности деятельности Правительства и акимов.
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