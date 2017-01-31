В аэропорту Алматы задержано 27 рейсов

1 КС895 Алматы-Дубай (м/у Алматы) Эйр Астана

2 КС907 Алматы-Дели (м/у Алматы) Эйр Астана

3 КС975 Алматы-Кызылорда (м/у Алматы) Эйр Астана

4 КС851 Алматы-Астана (м/у Алматы) Эйр Астана

5 КС857 Алматы-Актау (замена самолета не по тех. причине) Эйр Астана

6 IQ353 Алматы-Астана (м/у Алматы) Казак Эйр

7 IQ377 Алматы-Шымкент (м/у Алматы) Казак Эйр

8 КС853 Алматы-Астана (замена самолета не по тех. причине) Эйр Астана

9 DV713 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат

10 КС881 Алматы-Уральск (позднее прибытие самолета) Эйр Астана

11 КС863 Алматы-Актобе (позднее прибытие самолета) Эйр Астана

12 DV725 Алматы-У-Каменогорск (позднее прибытие самолета) Скат

13 КС301 Алматы-У-Каменогорск (позднее прибытие самолета) Эйр Астана

14 КС885 Алматы-Атырау (ограничения в а/п Алматы) Эйр Астана

15 DV729 Алматы-Костанай (позднее прибытие самолета) Скат

16 DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат

17 DV781 Алматы-Караганда (позднее прибытие самолета) Скат

18 DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) Скат

19 КС935 Алматы-Куала-Лумпур (тех.причина) Эйр Астана

20 КС939 Алматы-Бангкок (тех.причина) Эйр Астана

21 SU1943 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот

22 PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины

23 TK351 Алматы-Стамбул (позднее прибытие самолета) Турецкие авиалиний

24 FV6902 Алматы-С-Петербург (позднее прибытие самолета) Россия

25 DP834 Алматы-Самара (позднее прибытие самолета) Победа

26 Z92105 Алматы-Атырау (снятие пассажира) Бек Эйр

27 SU1947 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот





"В настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 1100 м, горизонтальная 10 000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет", - говорится в сообщении.