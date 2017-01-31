В аэропорту Алматы задержано 27 рейсов
31 января 2017, 09:28
Отмененных рейсов нет.
В Международном аэропорту Алматы задержано 27 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Facebook.
1 КС895 Алматы-Дубай (м/у Алматы) Эйр Астана
2 КС907 Алматы-Дели (м/у Алматы) Эйр Астана
3 КС975 Алматы-Кызылорда (м/у Алматы) Эйр Астана
4 КС851 Алматы-Астана (м/у Алматы) Эйр Астана
5 КС857 Алматы-Актау (замена самолета не по тех. причине) Эйр Астана
6 IQ353 Алматы-Астана (м/у Алматы) Казак Эйр
7 IQ377 Алматы-Шымкент (м/у Алматы) Казак Эйр
8 КС853 Алматы-Астана (замена самолета не по тех. причине) Эйр Астана
9 DV713 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат
10 КС881 Алматы-Уральск (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
11 КС863 Алматы-Актобе (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
12 DV725 Алматы-У-Каменогорск (позднее прибытие самолета) Скат
13 КС301 Алматы-У-Каменогорск (позднее прибытие самолета) Эйр Астана
14 КС885 Алматы-Атырау (ограничения в а/п Алматы) Эйр Астана
15 DV729 Алматы-Костанай (позднее прибытие самолета) Скат
16 DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат
17 DV781 Алматы-Караганда (позднее прибытие самолета) Скат
18 DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) Скат
19 КС935 Алматы-Куала-Лумпур (тех.причина) Эйр Астана
20 КС939 Алматы-Бангкок (тех.причина) Эйр Астана
21 SU1943 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
22 PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины
23 TK351 Алматы-Стамбул (позднее прибытие самолета) Турецкие авиалиний
24 FV6902 Алматы-С-Петербург (позднее прибытие самолета) Россия
25 DP834 Алматы-Самара (позднее прибытие самолета) Победа
26 Z92105 Алматы-Атырау (снятие пассажира) Бек Эйр
27 SU1947 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
"В настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 1100 м, горизонтальная 10 000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет", - говорится в сообщении.
Фото: Aeroport.kz
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