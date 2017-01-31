В Бразилии число умерших от желтой лихорадки возросло до 46
31 января 2017, 09:32
Всего в Бразилии отмечены 568 подозрительных случаев заболевания.
До 46 человек возросло число умерших в результате вспышки желтой лихорадки в Бразилии, сообщило в понедельник министерство здравоохранения южноамериканской страны, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 42 умерших от последствий болезни. Из 113 подозрительных летальных исходов положительный ответ получен по 46 смертям, еще по 64 случаям исследования продолжаются, в трех случаях подозрения не подтвердились.
Всего в Бразилии отмечены 568 подозрительных случаев заболевания. Их них уже подтверждены 107 заболевших, по 430 случаям продолжаются исследования проб, в 31 случае болезнь подтверждена не была. Болезнь отмечена в штатах Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Баия и Сан-Паулу.
Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов.
Фото © РИА Новости. Алексей Куденко
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