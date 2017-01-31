Процессы оказания госуслуг должны быть максимально оптимизированы - Назарбаев

Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Особенно это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ. Об этом в своем Послании сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz





"Процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы. Необходимо сократить сроки и перечень документов, исключить дублирующиеся процедуры. При этом нужно перевести их оказание полностью в электронный формат, без обязательного физического присутствия", - сказал Глава государства.





Кроме того, по его словам, существующая регулятивная нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста.





"Перед Правительством и акимами ставлю задачу – разработать к 1 июля текущего года системные меры по дерегулированию бизнеса. Нужно внедрять лучшие стандарты и практики развитых стран. Особенно важно эту работу провести на региональном уровне", - подчеркнул Назарбаев.





Также он отметил, что акимам совместно с Правительством необходимо разработать детальные планы по улучшению условий для ведения бизнеса в регионах на основе рейтинга Всемирного банка.





"Необходимо ввести в стране рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса. Для лучших мы учредим специальную премию. Вручать ее будем раз в год, в День индустриализации", - посетовал он.



