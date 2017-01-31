Назарбаев: Следует гуманизировать административное и уголовное законодательство
31 января 2017, 09:45
"Следует декриминализировать экономические составы с невысокой степенью общественной опасности".
В Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарабаева народу обозначены приоритеты дальнейшего развития страны, ее модернизации. Не осталось без внимания Главы Государства верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом, передает Zakon.kz.
"Мы проводим реформы, направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом. Эту работу надо продолжить. Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» и гражданским сообществом провести ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности", - отметил Н.Назарбаев.
В Послании также озвучено, что следует гуманизировать административное и уголовное законодательство. Административные штрафы должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению.
"Нужно проводить дальнейшую работу по снижению санкций за правонарушения в предпринимательской сфере. Следует декриминализировать экономические составы с невысокой степенью общественной опасности. Необходимо добиться повышения доверия к судебной системе. Важно исключить любое неправомерное влияние на деятельность судей", - сказано в Послании.
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