Казахстан должен стать "хлебной корзиной" евразийского континента - Назарбаев
31 января 2017, 09:50
Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном экологически чистых продуктов питания.
Президент РК Нурсултан Назарбаев в рамках нового Послания народу РК выделил главные приоритеты развития в преддверии новой эпохи. Одним из приоритетов развития президент назвал аграрный сектор, передает Zakon.kz.
Как отметил Елбасы, агропромышленный комплекс имеет перспективное будущее. "По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции", - говорится в послании главы государства народу страны.
Казахстан, по мнению президента, должен стать так называемой "хлебной корзиной" по производству зерна на всем евразийском континенте. "Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных рынках", - уверен он.
Глава государства поручил правительству пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции. Кроме того, считает он, в течение пяти лет нужно создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы.
"Необходимо повысить уровень переработки продукции, создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров; следует повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы", — говорится в послании.
Президент считает также, что необходимо повысить эффективность использования земли. "В течение пяти лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров", — говорится в документе
Следует также увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве. Президент поручил обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. "Эти задачи должны быть реализованы в рамках новой государственной программы развития агропромышленного комплекса", - отмечается в послании.
Фото: www.segodnya.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841788-82f891c0d1d43fb6ae47a79fdf594530
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...