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Казахстан должен стать "хлебной корзиной" евразийского континента - Назарбаев

31 января 2017, 09:50

Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном экологически чистых продуктов питания.


Президент РК Нурсултан Назарбаев в рамках нового Послания народу РК выделил главные приоритеты развития в преддверии новой эпохи. Одним из приоритетов развития президент назвал аграрный сектор, передает Zakon.kz.

Как отметил Елбасы, агропромышленный комплекс имеет перспективное будущее. "По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции", - говорится в послании главы государства народу страны.

Казахстан, по мнению президента, должен стать так называемой "хлебной корзиной" по производству зерна на всем евразийском континенте. "Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных рынках", - уверен он.

Глава государства поручил правительству пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции. Кроме того, считает он, в течение пяти лет нужно создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы.

"Необходимо повысить уровень переработки продукции, создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров; следует повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы", — говорится в послании.

Президент считает также, что необходимо повысить эффективность использования земли. "В течение пяти лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров", — говорится в документе

Следует также увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве. Президент поручил обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. "Эти задачи должны быть реализованы в рамках новой государственной программы развития агропромышленного комплекса", - отмечается в послании.

Фото: www.segodnya.ua

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