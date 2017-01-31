Заявление Главы государства по ежегодному Посланию народу Казахстана

(г.Астана, 30 января 2017 года)



Құрметті қазақстандықтар!

Қасиетті Отанымыз Тәуелсіздіктің үшінші мүшеліне аяқ басты.

Қазақстан қысқа мерзім ішінде кемелденіп, қуаты толысқан сақа мемлекетке айналды.

Ширек ғасырда біз елімізді түбегейлі өзгерткен екі жаңғыруды іске асырдық.

Алдымен, нарықтық экономика қағидаларына негізделген мүлдем жаңа сипатты мемлекет құрдық.

Екіншіден, «Қазақстан-2030» стратегиясын жүзеге асырып, асқақ Астанамызды салдық.

Ал, қазір кезекті маңызды белестің алдында тұрмыз.

Ертең, қаңтардың отыз бірінде менің халыққа Жолдауым бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Мен биылғы Жолдауымда ел дамуына тың қарқын беретін жаңа бағдарды ұсынбақпын.

Бас тақырып - Қазақстанның үшінші жаңғыруы.

Ол еліміздің экономикалық дамуының инновациялық өзегіне айналып, бәсекелік қабілетін арттыра түсуі тиіс.

Біз сандық технологияларға негізделген болашағы зор бағыттарға айрықша мән беретін боламыз.

Ал, білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау және баспанамен қамтамасыз ету сияқты маңызды салалар қашанда басты назарда қала бермек.

Уважаемые казахстанцы!

Завтра будет опубликовано моё ежегодное Послание народу Казахстана. Согласно действующему законодательству Президент имеет право изложить Послание устно или в письменной форме. В этом году я выбрал второй способ.

В этом стратегическом документе будет изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе.

За четверть века мы осуществили две модернизации.

Первая - это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики.

Вторая - реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей Родины - Астаны.

Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50-ти наиболее успешных стран.

Радикальное изменение технологического уклада в современном мире требует перехода к новой модели экономического роста.

Поэтому моё Послание народу будет посвящено Третьей модернизации Казахстана.

Наша задача - глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности.

Основа наших действий - План Нации по реализации Пяти институциональных реформ.

Одним из ключевых приоритетов Третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики.

Это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий.

Принципиально важно расширение бизнес-среды и улучшение условий для массового предпринимательства.

Для этого необходимо минимизировать участие государства в экономике.

Следует снизить все возможные издержки для бизнеса и развивать государственно-частное партнерство.

В числе звеньев будущей модели роста - агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.

Отдельно будет сказано о развитии рынка жилья и мерах его государственной поддержки.

Образование, здравоохранение, социальная защита населения остаются нашими приоритетами.

Макроэкономическая политика также требует модернизации.

Правительству поручается разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана» как ответ на вызовы современности. Перед Правительством поставлены серьезные цели и задачи, для решения которых есть все необходимые ресурсы и возможности.

Все это обеспечит устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе.

Недавно обнародован проект политической модернизации государства.

Обе эти инициативы дополняют друг друга и служат долгосрочным целям развития страны.

Только так мы сможем достичь основной цели Стратегии-2050 - вхождения Казахстана в 30 самых развитых стран мира.

Таковы вкратце ключевые направления технологической модернизации Казахстана.

Я уверен, что народ Казахстана поддержит предложенные меры, направленные на будущее развитие и процветание страны.

Желаю всем успехов в предстоящей большой работе.