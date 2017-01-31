В Чеченской республике минувшей ночью ликвидирована банда террористов

Уже установлено, что следы этого преступления тянутся в Сирию.

Бандиты спровоцировали столкновение, обстреляв правоохранителей. Потом еще и бросили гранату. Погибли двое полицейских, есть раненые среди мирных жителей, передает передает Первый канал СНГ





Спецоперация прошла ночью в центре города Шали. Полицейские пытались остановить подозрительную группу молодых людей, которые приближались к посту. Их попросили предъявить документы, но они открыли огонь и бросили гранату. Бандитов было трое. Все они уничтожены на месте. От огнестрельных и осколочных ранений также погибли двое полицейских. Один из них был на ночном дежурстве, второй возвращался домой после смены. В ходе перестрелки ранения получили и двое случайных прохожих.













Личности нападавших установлены, все трое - уроженцы города Шали. По данным правоохранительных органов, один из них находился в оперативном розыске, остальные - в федеральном.





Это уже вторая в этом месяце спецоперация. Две недели назад в ходе перестрелки были ликвидированы четверо террористов, двое взяты живыми. Одновременно в нескольких районах республики были задержаны почти 60 человек. Все они связанны с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ.





По данным правоохранительных органов, эта группа также была связана с "Исламским государством". Ею руководил уроженец Шали, некто Магомед Рашидов. Он уехал в Сирию почти три года назад и по интернету вербовал молодых людей.





Муслим Басханов