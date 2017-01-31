О разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта снимут документальный фильм

В новой картине будут показаны подробности личной жизни актеров, а также их ссоры и причины разногласий.

Писатель и журналист Ян Гальперин — автор скандального бестселлера 2009 года «Бранджелина», снимет документальный фильм о семейной жизни Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt), а именно — о причинах распада звездного союза, пишет пишет Cosmo.ru





Кстати, в своей книге «Бранджелина» Ян предсказывал развод звездной пары. В распоряжении Гальперина также имеются архивные эксклюзивные интервью знаменитостей, которые войдут в картину.





«Это итоговый фильм про Брэда и Анджелину, и в нем откроется много секретов. Ян проследил за каждой мелочью в этой истории и теперь готов рассказать всему миру про реальные причины их развода. Его команде также удалось достать некоторые эксклюзивные кадры из интервью актеров, которые еще никто никогда не видел».





Как известно, картина будет называться «Сломленные: невероятная история Бранджелины» (Broken: The Incredible Story of Brangelina).

К слову, в последнее время Брэд Питт немного успокоился и стал выглядеть более счастливым. Во многом из-за того, что стал больше проводить время с детьми, точнее, это ему позволила Джоли, ведь актер старался сделать развод как можно менее болезненным для детей и принимал любые условия.





«Он выглядит лучше. Вообще, все стало лучше. Он проводит с ними больше времени и чувствует себя счастливее. Он очень по ним скучал. Дети — это его мир. Это все, что его заботит», — рассказал близкий источник.



