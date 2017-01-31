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В Костанае женщину, которая расцарапала полицейскому лицо, будут судить

31 января 2017, 10:03

Женщину обвиняют по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».


В суд № 2 Костаная поступило уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Костаная, передаёт Аlau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

В дежурную часть Южного УВД Костаная поступило сообщение от жительницы города о том, что в ее квартире дочь со своим сожителем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроили семейный скандал. Участковый инспектор полиции прибыл на указанный адрес. Страж порядка потребовал от мужчины проехать с ним в опорный пункт полиции. Дебошир отказался.

Его нетрезвая сожительница на предпринятые действия сотрудника полиции отреагировала агрессивно. Она набросилась на участкового инспектора и расцарапала ему лицо.

Женщину обвиняют по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшие дни состоится суд.

Фото: ru.wikihow.com

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