Конституционная реформа: новые полномочия Правительства РК

Около 40 полномочий Президента могут быть переданы либо в Правительство, либо в Парламент. Всенародное обсуждение поправок в Конституцию Казахстана продлится до 26 февраля 2017 года.

Марат Бекетаев прокомментировал п роцесс перераспределения полномочий между ветвями власти в РК. Основной сутью обсуждаемой конституционной реформы, озвученной главой государства, по мнению М.Бекетаева, является передача части полномочий Президента Казахстана Правительству и Парламенту , сообщает Министр юстиции Казахстана, сообщает сайт Премьер-министра РК





"Кабинету министров дадут больше полномочий в сфере экономики, а в компетенции Президента останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями власти.





Стоит отметить, что находящиеся на всенародном обсуждении поправки в Конституцию Казахстана Правительство внесет на рассмотрение в Парламент до конца текущей сессии.





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти подчеркнул, что этот процесс будет закономерным и последовательным этапом развития страны.





«Важно усилить роль Парламента в формировании Правительства, повысить ответственность Кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Правительства», – отметил Президент Казахстана в своем обращении.





Как заявил глава государства, одна из Пяти институциональных реформ подразумевает еще более открытую работу Правительства.





Так, Правительству Казахстана передано право разрабатывать основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организовывать их осуществление.





По согласованию с Президентом республики Правительство будет утверждать государственные программы и обеспечивать их исполнение.





Теперь Правительство вправе образовывать, упразднять и реорганизовывать центральные исполнительные органы, не входящие в его состав, назначать на должность и освобождать от должности их руководителей.





По согласованию с Президентом утверждает единую систему финансирования оплаты работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета.





Докладывает Президенту и Мажилису Парламента об основных направлениях деятельности Правительства и обо всех его важнейших решениях.





Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента РК.





Отметим, все это вкупе повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями.





По распоряжению Президента Казахстана была образована Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.





По результатам обсуждений Рабочей группой выработано 40 предложений по перераспределению полномочий Главы государства, которые могут быть переданы Правительству и некоторым исполнительным органам.





«Рабочей группой предложен целый комплекс поправок, направленных на перераспределение организационно-правовых полномочий Главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности, которые возможно передать в компетенцию Правительства. Это функции по формированию перечня объектов, не подлежащих передаче для целей государственно-частного партнерства, определению приоритетных секторов экономики в целях их стимулирования, утверждению порядка присуждения почетных званий для субъектов бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность и внесших значительный вклад в развитие благотворительности, а также по образованию Республиканской бюджетной комиссии и утверждению ее положения и состава, определению системы государственного планирования и некоторые другие», – прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.





По словам министра, это позволит Правительству эффективно осуществлять возложенные на него функции и непосредственно регулировать сектор национальной экономики.





«Существуют отдельные полномочия, носящие организационно-распорядительный характер. К примеру, создание государственных предприятий; определение лица, у которого приобретение товаров, работ, услуг производится вне процедур государственных закупок; утверждение перечня праздничных дат и типового положения о государственном органе и другие», – добавил глава Минюста.





Целый ряд полномочий главы государства, по мнению Рабочей группы, может быть передан в компетенцию Правительства по согласованию с Администрацией Президента. Это обуславливается сохранением за главой государства функций по определению основных приоритетов во внешней и внутренней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.





Важно отметить, что такой масштабный пересмотр функций ставит во главу угла вопрос повышения ответственности Правительства в целом и его членов в отдельности. Таким образом, образуется новая реальность, в условиях которой Правительство Республики Казахстан будет работать. Это логическое продолжение государственной политики формирования и развития конкурентоспособной национальной экономики, определенной специальным обращением Главы государства Нурсултана Назарбаева".



