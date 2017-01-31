Дрю Бэрримор побила три мировых рекорда Гинесса за 4 минуты

Об этом сообщает TJ со ссылкой на EW.com, передает передает segodnya.ua





Для начала Бэрримор за 22 секунды успела накрасить губы 10 девушек и юношей. Затем актриса ещё за девять секунд пробежала сквозь десять бумажных баннеров.





Финальным испытанием для Бэрримор стал гигантский парик шириной более двух метров, который она зафиксировала на себе и даже исполнила с ним несколько движений.



