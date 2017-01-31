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В Атырау опасаются повторной вспышки нодулярного дерматита

31 января 2017, 10:13

Привить скот нужно до наступления теплого периода.


Чтобы уберечь в этом году крупный рогатый скот от нодулярного дерматита, атырауским ветеринарам необходимо 250 тысяч доз вакцины, которая пока еще не закуплена, передает портал "Мой Город".

Напомним, что в прошлом году в Атырауской области нодулярным дерматитом заболело почти 7 тысяч голов крупного рогатого скота, в результате чего погибло 1150 коров. Владельцам домашних животных была выплачена компенсация в размере 185 миллионов тенге. Одной из причин массовой гибели животных стала неготовность ветеринарных служб бороться с болезнью, впервые зарегистрированной на территории Казахстана.

По информации областного управления ветеринарии, специальные мобильные группы уже готовы к массовой вакцинации домашних животных. Чтобы не допустить вспышки заболевания, уверены специалисты, вакцинацию необходимо начать уже в конце февраля. Привить скот нужно до наступления теплого периода, когда появляются комары – переносчики данного заболевания.

Как отметил руководитель областного управления ветеринарии Нурбай Абдрахманов, вакцинацию скота необходимо провести пока животные находятся на стойловом содержании и еще не вышли на пастбища. Однако, в Министерстве сельского хозяйства проведение тендера по закупке вакцины назначено лишь на март-апрель.

В настоящее время управление ветеринарии пытается убедить министерство провести необходимые процедуры по закупке вакцины в сжатые сроки.

Фото: mgorod.kz

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