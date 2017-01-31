В Атырау опасаются повторной вспышки нодулярного дерматита

Чтобы уберечь в этом году крупный рогатый скот от нодулярного дерматита, атырауским ветеринарам необходимо 250 тысяч доз вакцины, которая пока еще не закуплена , передает , передает портал "Мой Город"









По информации областного управления ветеринарии, специальные мобильные группы уже готовы к массовой вакцинации домашних животных. Чтобы не допустить вспышки заболевания, уверены специалисты, вакцинацию необходимо начать уже в конце февраля. Привить скот нужно до наступления теплого периода, когда появляются комары – переносчики данного заболевания.





Как отметил руководитель областного управления ветеринарии Нурбай Абдрахманов, вакцинацию скота необходимо провести пока животные находятся на стойловом содержании и еще не вышли на пастбища. Однако, в Министерстве сельского хозяйства проведение тендера по закупке вакцины назначено лишь на март-апрель.





В настоящее время управление ветеринарии пытается убедить министерство провести необходимые процедуры по закупке вакцины в сжатые сроки.



