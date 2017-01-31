Жанбота Алдабергенова: Мне приятно завоевать медаль Универсиады-2017

Лидер сборной Казахстана по фристайлу Жанбота Алдабергенова стала бронзовым призером 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в лыжной акробатике. Спортсменка прокомментировала свое выступление и поделилась ожиданиями на следующий старт.





-Мне приятно завоевать медаль Универсиады в первый соревновательный день, - сказала она. – Родные стены нам помогли, было приятно чувствовать поддержку болельщиков. Но в то же время присутствовало волнение. Боялась упасть, не так совершить прыжок. Конечно, мы рассчитывали на золотую медаль. В предварительных стартах шла лидером, но затем изменилась погода, соответственно упала скорость и я упала. Так я стала третей, но все справедливо.





- Но ваше состязание на этих Играх еще не закончилось…

-Да, на этом мы не ставим точку. У нас еще командные соревнования и я надеюсь там завывать то золото, которое ускользнуло от меня сегодня. Но все будет зависеть не только от меня, но и от партнера.





- Как вам дизайн медали Универсиады-2017?

- Очень красивый дизайн, создатели постарались. Эта медаль будет одной из самых красивых в моей коллекции.



