В Костанае мужчина признался в преступлениях в обмен на "поблажки" от полицейских

В областном суде приговор оставлен без изменения, и вступил в законную силу.

В Костанайской области судом был оправдан мужчина, которого обвиняли в совершении трех краж, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





30-летний Михаил Нурканов обвинялся в том, что в разные периоды времени с 2015 по 2016 годы совершил три кражи и разбой. Ему вменялось хищение чужого имущества - компьютерной техники, автозапчастей, велосипеда и др. на общую сумму около 800 тысяч тенге.





В ходе следствия Нурканов дал признательные показания, но в суде вину в совершении краж не признал.





"Более того, он сообщил суду, что признательные показания по совершению краж у потерпевших дал в ходе досудебного расследования под уговором сотрудников полиции. Взамен Нурканов получал определенные блага: свидания с сожительницей и ребенком, передачу вещей и продуктов питания", - отмечается в сообщении суда.





От данных в ходе следствия показаний мужчина отказался, так как кражи не совершал. Нурканов также сообщил суду, что перед каждым следственным действием - проверки показаний на месте, сотрудники полиции показывали ему материалы уголовного дела и фото с осмотра места происшествия, указывая, что говорить.





Один из допрошенных по делу отметил в суде, что сотрудники полиции предложили ему дать показания против Нурканова по трем фактам хищения имущества. Однако мужчина отказался от дачи показаний, поскольку не являлся ни соучастником, ни свидетелем этих деяний.





В соответствии со ст.19 УПК Республики Казахстан обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств.





"Суд, проанализировав каждое из представленных стороной обвинения доказательств с точки зрения их достоверности и допустимости, пришел к выводу, что вина Нурканова в совершении трех краж в судебном заседании стороной обвинения не доказана... ... Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. В связи с этим суд признал невиновным и оправдал ввиду недоказанности участия М.Нурканова в совершении трех уголовных правонарушений. Гражданские иски потерпевших к М.Нурканову оставлены без рассмотрения", - сказано в сообщении суда.





Однако был доказан факт совершения Нуркановым одного разбоя, который был подтвержден доказательствами по делу и свидетельскими показаниями. За это преступление суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В действиях осужденного признан рецидив преступлений.