Казахстан проиграл России на чемпионате мира-2017 по бенди

Голами за сборную Казахстана отличились Артем Вшивков и Рауан Исалиев.

В Шведском Сандвикене проходит очередной чемпионат мира по хоккею с мячом, пишет пишет Sports.kz





В своем первом матче турнира сборная Казахстана, выступающая в группе «А», встретилась с командой России. Итогом матча стала победа россиян со счетом 9:2, причем в первой половине игры соперник нашей сборной забил в ворота пять безответных мячей. Голами за сборную Казахстана отличились Артем Вшивков и Рауан Исалиев.





Сегодня ночью казахстанские хоккеисты сыграют с хозяевами турнира, шведами. Начало в 00:00.



