Казахстан проиграл России на чемпионате мира-2017 по бенди
31 января 2017, 10:18
Голами за сборную Казахстана отличились Артем Вшивков и Рауан Исалиев.
В Шведском Сандвикене проходит очередной чемпионат мира по хоккею с мячом, пишет Sports.kz.
В своем первом матче турнира сборная Казахстана, выступающая в группе «А», встретилась с командой России. Итогом матча стала победа россиян со счетом 9:2, причем в первой половине игры соперник нашей сборной забил в ворота пять безответных мячей. Голами за сборную Казахстана отличились Артем Вшивков и Рауан Исалиев.
Сегодня ночью казахстанские хоккеисты сыграют с хозяевами турнира, шведами. Начало в 00:00.
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