О.Худайбергенов о «перезагрузке» финансового сектора страны: Наконец-то!
31 января 2017, 10:22
Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.
Известный эксперт Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook прокомментировал новое Послание Президента народу РК, передает Zakon.kz
Для себя экономист выделил, конечно «перезагрузку» финансового сектора страны. "Наконец-то!", - написал экономист и добавил слова Президента: "Поручаю Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны".
О.Худайбергенов отметил момент о необходимости усиления ответственности аудиторских компаний, "...обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление. Все это надо закрепить на законодательном уровне".
"В целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам поручаю Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге.
Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики", - процитировал слова из послания в ФБ О.Худайбергенов.
Фото: Facebook
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