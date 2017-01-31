К семи годам заключения приговорили экс-директора "Жайыктеплоэнерго"
31 января 2017, 10:24
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Экс-директору АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбеку Кирееву, которого обвиняют в хищении крупной суммы денег, вынесли приговор, сообщает портал "Мой Город".
Напомним, ему было предъявлено обвинение по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В начале марта 2014 года он будучи генеральным директором АО «Жайыктеплоэнерго» по предварительному сговору с начальником отдела государственных закупок Каримовым, организовали незаконный конкурс по госзакупкам запасных частей газотурбинной установки на общую сумму 698 млн тенге. 349 млн тенге были оплачены в качестве предоплаты.
По результатам данного конкурса ими было признано победителем одна из аффилированных компаний - ООО "Турбопромсервис", генеральным директором которой был общий знакомый Киреева и Каримова - Плешаков. В итоге поставленные запчасти не отвечали всем требованиям договора.
"Суд приговорил Нурлыбека Киреева признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госучреждениях на 5 лет. Кроме того, Киреев должен выплатить материальный ущерб АО "ЖТЭ" в сумме 349 млн тенге пополам с осужденным Каримовым", - зачитал приговор судья Руслан Жумагулов.
Между тем, адвокат Киреева заявил, что они не согласны с приговором и намерены его обжаловать.
Отметим, что ранее приговором Уральского городского суда бывший начальник отдела государственных закупок АО "ЖТЭ" Каримов был осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: mgorod.kz
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