К семи годам заключения приговорили экс-директора "Жайыктеплоэнерго"

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Экс-директору АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбеку Кирееву, которого обвиняют в хищении крупной суммы денег, вынесли приговор , сообщает , сообщает портал "Мой Город"









По результатам данного конкурса ими было признано победителем одна из аффилированных компаний - ООО "Турбопромсервис", генеральным директором которой был общий знакомый Киреева и Каримова - Плешаков. В итоге поставленные запчасти не отвечали всем требованиям договора.





"Суд приговорил Нурлыбека Киреева признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госучреждениях на 5 лет. Кроме того, Киреев должен выплатить материальный ущерб АО "ЖТЭ" в сумме 349 млн тенге пополам с осужденным Каримовым", - зачитал приговор судья Руслан Жумагулов.





Между тем, адвокат Киреева заявил, что они не согласны с приговором и намерены его обжаловать.





Отметим, что ранее приговором Уральского городского суда бывший начальник отдела государственных закупок АО "ЖТЭ" Каримов был осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



