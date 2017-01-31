17-летний чемпион мира рассказал о своем сходстве с Головкиным

Двукратный чемпион мира по боксу среди юниров 17-летний американец Марк Кастро в интервью BoxingGego рассказал о своем сходстве с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), передает передает Vesti.kz





«Люди говорят, что я выгляжу как Геннадий Головкин. У нас похожие черты лица. Я думаю, что я выгляжу как он в молодости, я даже прическу делают такую же. Мне нравится его стиль, правда, у меня свой уникальный стиль, но я стараюсь действовать в ринге так же мощно и агрессивно, как и он», — сказал Кастро.





Также юный американский боксер оценил шансы Головкина в предстоящем бою с его соотечественником Дэниэлом Джейкобсом и потенциальном поединке с британцем Билли Джо Сондерсом, которому принадлежит титул WBO в среднем весе.





«Они оба впечатляющие боксеры, но я думаю, что победит Головкин. Надеюсь затем он устроит большой бой с «Канело». Джейкобс или Сондерс - с кем из них бой для Головкина будет сложней? Я думаю, с Джейкобсом, потому что он боец. Но Головкин сделает свою работу в дивизионе и соберет все пояса», — резюмировал Кастро.



