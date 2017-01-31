Военнослужащего осудили за совершение ДТП, в котором погибли его жена и тесть
31 января 2017, 10:34
Вдовца с тремя детьми осудили на 5 лет условно.
Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого по статье 345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.
Судом установлено, что подсудимый, двигаясь по автодороге «Астана-Кокшетау» со скоростью 110 км/ч, уснул за рулем автомобиля. В итоге мужчина совершил столкновение, в результате которого погибли его супруга и ее отец, матери супруги был причинен тяжкий вред здоровью.
"Из-за не проявления бдительности, он - в настоящее время вдовец, с тремя малолетними детьми и престарелой матерью, отстранен от службы и осужден за содеянное. Суд признал его вину полностью, и назначил наказание не связанное с лишением свободы, с испытательным сроком на 5 лет", - сказано в сообщении суда.
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