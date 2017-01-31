В Кокшетау мальчика, который опрокинул на себя кастрюлю с бульоном, готовят к выписке

Более месяца врачи боролись за жизнь трехлетнего Нуртаса Козыбекулы из Атбасара, который опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном , передает , передает телеканал "Хабар24"





Напомним, 30 ноября 2016 года ребенок был доставлен в крайне тяжелом состоянии в областную детскую больницу. Площадь ожогов составила 80% тела.





За последние два месяца мальчик перенес несколько пластических операций по пересадке кожи. По словам лечащего врача Петра Редкозубова, сейчас ребенка готовят к выписке. Пока Нуртас проходит курс реабилитации, который продолжит дома после выписки.



