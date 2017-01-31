Б.Сапарбаев: руководство «СНПС Актобемунайгаз» обязано использовать все резервы

В настоящее время в рамках социальной ответственности «СНПС Актобемунайгаз» ведет строительство Дворца молодежи, стоимостью 1,3 млрд. тенге и планирует завершить его уже в нынешнем году.

Бердыбек Сапарбаев: руководство «СНПС Актобемунайгаз» обязано использовать все резервы для выполнения производственной и социальной программы, передает пресс-служба акима области.





В Актюбинской области по традиции крупные и средние предприятия региона проводят отчетные встречи перед работниками о выполнении заключенных меморандумов и договоров с участием руководства области и профсоюзов.





Сегодня аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в совещании крупнейшей нефтегазовой компании региона АО «СНПС Актобемунайгаз», которая ведет добычу нефти и газа на месторождениях Жанажол в Мугалжарском районе, Кенкияк надсолевой, Кенкияк подсолевой в Темирском районе и на разведблоке на месторождении Северная Трува в Байганинском районе. Доля компании на нефтяном рынке Казахстана составляет – 7,7%, по объемам добычи УВС устойчиво входит в пятерку ведущих нефтегазовых операторов Казахстана.









- Глава государства поручил принять меры по недопущению снижения социально-экономических показателей. В минувшем году нам удалось достигнуть высоких показателей. Компания вносит весомый вклад в развитие экономики региона – на вашу долю приходится около 67% добытой в области нефти и 88% газа. Сегодня в АО работают 6 352 человека. Несмотря на снижение цены и в целом спроса на нефть, компания выполнила план полностью, но есть и несколько проблемных вопросов. Прежде всего, они связаны со снижением показателей добычи нефти, привлечения инвестиций, поставок сжиженного газа, - отметил аким области, подчеркнув о том, что АО выполнило практически все обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в начале 2016 г.





В настоящее время в рамках социальной ответственности «СНПС Актобемунайгаз» ведет строительство Дворца молодежи, стоимостью 1,3 млрд. тенге и планирует завершить его уже в нынешнем году.





Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь ознакомил участников совещания с основными итогами деятельности, подчеркнув, что в 2016 году перед компанией было множество вызовов и трудностей.





- Цена на нефть была максимально занижена, наблюдалось естественное падение добычи по старым месторождениям. Благодаря всемерной поддержке акимата области и госорганов, мы смогли противостоять трудностям и перевыполнить все показатели по добыче. В 2016 г. было добыто 4 млн 121 тыс тонны нефти, 5 млрд 759 тыс кубов газа. В казахстанские НПЗ поставили 50 % сырья от общего объема реализации, на внутренний рынок поставили более 470 тысяч тонн сжиженного газа. В целом, объем реализации газа составил 5 млрд кубов, таким образом мы установили новый рекорд в истории компании, - сообщил Ван Цзюньжэнь.

Гендиректор также отметил, что АО выполнило все взятые на себя обязательства, перечислив 83, 5 млрд тенге налогов, поставив на внутренний рынок нефть, сжиженный и природный газ на 30 млрд тенге. На бесплатное питание работников было выделено 769 млн тенге, размер социального пакета на одного рабочего составил 231 тысячу тенге.

Кроме того, особое внимание было уделено развитию казахстанского содержания и сокращению зависимости от импорта.





- Напоминаю, что показатели в нынешнем году должны быть не ниже показателей 2016 года, а сумма инвестиций согласно плану должна составить 50 млрд тенге. Необходимо использовать все резервы, чтобы выполнить производственную программу индикация заработной платы и не допустить сокращения работников, - поручил аким области Бердыбек Сапарбаев.

По результатам встречи был подписан меморандум между акиматом области, руководством предприятия и объединением профсоюзов, в котором прописаны дальнейшие согласованные действия в вопросах трудовых отношений, обеспечения социальных гарантий для работников.



