В Актобе сотрудник колонии проехал 10 км на крыше авто при задержании беглецов

«Все события развернулись в районе 41-го разъезда Актобе. Приближалась полночь, когда сотрудники УИС в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили автомашину Тоyота, в которой оказались двое осужденных учреждения КА-168/3, находившиеся в розыске. Еще неделю назад они, пользуясь правом свободного передвижения, при посещении городского медучреждения, уклонились от отбывания наказания и скрылись в неизвестном направлении», - отметил начальник департамента УИС по Актюбинской области Ернат Акылжанов.



