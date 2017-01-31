В Актобе сотрудник колонии проехал 10 км на крыше авто при задержании беглецов
31 января 2017, 10:49
За время преследования Нуржан Жидеханов получил обморожение обеих кистей, рук и ушных раковин 1-й и 2-й степени, он госпитализирован.
В Актобе сотрудник учреждения КА-168/3 (колония-поселения) майор юстиции Нуржан Жидеханов, удерживаясь на перекладинах универсального багажника, получил обморожение при попытке задержания находившихся в розыске осужденных, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент уголовно-исполнительной системы (УИС) по Актюбинской области.
«Все события развернулись в районе 41-го разъезда Актобе. Приближалась полночь, когда сотрудники УИС в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили автомашину Тоyота, в которой оказались двое осужденных учреждения КА-168/3, находившиеся в розыске. Еще неделю назад они, пользуясь правом свободного передвижения, при посещении городского медучреждения, уклонились от отбывания наказания и скрылись в неизвестном направлении», - отметил начальник департамента УИС по Актюбинской области Ернат Акылжанов.
Однако автомашина Тоyота (минивен) с разыскиваемыми осужденными, при задержании неожиданно резко тронулась с места и пыталась скрыться. В этот критический момент, проявив хладнокровность и смелость, сотрудник УИС Нуржан Жидеханов успел зацепиться за руль авто и, чтобы не получить травму, сумел на ходу за считанные секунды перелезть на крышу железного коня (универсальный багажник).
Проехав на крыше авто порядка 10 км, майор юстиции успел спрыгнуть с авто. Далее грамотно и оперативно сработали сотрудники местной полицейской службы и экипаж ДПС УВД Актобе, которые заблокировав дорогу, задержали беглецов.
К слову, при задержании осужденные оказали физическое сопротивление, а в ходе досмотра салона авто обнаружен обрез огнестрельного оружия с патронами.
«За время преследования Нуржан Жидеханов получил обморожение обеих кистей, рук и ушных раковин 1-й и 2-й степени, он госпитализирован», - резюмировал Ернат Акылжанов.
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