Трамп назначил Хомана и.о. главы иммиграционной и таможенной полиции США

Президент США Дональд Трамп назначил Томаса Д. Хомана и.о. директора иммиграционной и таможенной полиции США,

Как говорится в сообщении министерства нацбезопасности, Хоман более 30 лет работает в иммиграционной полиции. С 2013 года он занимал должность исполнительного заместителя директора управления ERO в иммиграционной и таможенной полиции, которое занимается выявлением, арестом, задержанием и устранением нелегальных мигрантов.





Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.