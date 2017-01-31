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Дело о наркомафии в Костанае: Будут судить еще одного полицейского

31 января 2017, 10:51

Он использовал свое служебное положение в корыстных целях.


В Костанае на скамье подсудимых оказался еще один фигурант громкого дела о наркомафии, передает портал Alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Сообщается, что бывший оперуполномоченный группы по раскрытию имущественных преступлений отделения криминальной полиции Южного отдела полиции УВД Костаная в период с 22 марта по 24 августа 2012 года достоверно знал о преступной деятельности ОПГ под руководством уже осужденных Асылбаевой, Петренко и Киселёвой. Он противоправно использовал свое служебное положение в корыстных целях.

Суд по этому делу начнётся уже сегодня.

Напомним, приговор по делу о наркомафии был вынесен 20 января 2014 года. 16 обвиняемых получили реальные сроки наказания, 10 из которых - полицейские.

Преступной группой, по данным прокуратуры области, руководили гражданки Асылбаева, Петренко и Киселёва. Преступники сбывали героин в особо крупных размерах на территории областного центра. Делали они это под «крышей» сотрудников органов внутренних дел таких подразделений полиции, как ДВД, УВД Костаная, ОВД Костанайского района и ЛОВД на станции «Костанай».

Резида Асылбаева и Алевтина Петренко получили по 20 лет лишения свободы, Надежда Киселева и еще одна участница ОПГ Любовь Осенникова - по 10 лет, замешанные в этом деле Полина Середенкова и Ольга Чебунина - по 8 лет. Остальные участники ОПГ также были приговорены к лишению свободы сроком от 7 до 15 лет.



Фото: alau.kz

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