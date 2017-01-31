Послание Президента Казахстана

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

(г.Астана, 31 января 2017 года)

Уважаемые казахстанцы!

В преддверии новой эпохи я обращаюсь с Посланием к народу Казахстана.

Страна с честью прошла свой 25-летний этап развития. Мы гордимся своей страной. В рамках празднования 25-летия Независимости мы отметили достижения и успехи Казахстана. Они хорошо известны и высоко оцениваются мировым сообществом.

С начала 2017 года Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

В этом году в Астане пройдет международная выставка ЭКСПО-2017. Мы первыми среди стран СНГ и Центральной Азии проводим столь значимое мероприятие мирового масштаба.

В Алматы стартовали спортивные состязания в рамках Универсиады-2017, в которой принимают участие более 2 000 спортсменов и членов делегаций из 57 государств.

Все это является результатом правильного политического пути и высокого авторитета Казахстана на международной арене.

Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира к 2050 году. Мы уверенно идем к этой цели.

В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире возрастает актуальность предложенной мной народу в 2012 году Стратегии-2050. Мы сумели своевременно предвидеть предстоящие сложности.

Благодаря экономической политике «Нұрлы Жол» и Плану нации «100 конкретных шагов» мы достойно проходим первоначальный этап сложной глобальной трансформации. Только в 2014-2016 годах на поддержку экономики нами дополнительно было выделено 1,7 триллиона тенге. Все это предоставило возможность для экономического роста и поддержки бизнеса, создания свыше 200 тысяч новых рабочих мест.

В результате в 2016 году обеспечен рост внутренней валовой продукции на 1%. Это особенно важно в нынешних сложных условиях.

Ситуация в мире динамично меняется. Это новая глобальная реальность, и мы должны ее принять.

Уважаемые соотечественники!

Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями.

В мире началась очередная, уже Четвертая промышленная революция.

Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах - это одновременно исторический вызов и шанс для нации.

Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.

В настоящее время многие страны пытаются решить такую же задачу. Уверен, рецепты перехода к новой модели роста везде будут разными. Мы же должны исходить из наших сильных сторон и не растерять потенциал, который вместе создали за 25 лет нашей Независимости.

Мы все помним Первую модернизацию Казахстана. Помним, как начали свой путь четверть века назад на руинах СССР. Тогда наше поколение с фундамента создало новое государство, которого не было на карте мира.

Был осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Для меня принципиально важно, что мы вместе тогда удержали страну от потрясений, гражданской войны и экономической разрухи. Казахстан вышел из того периода с минимальными потерями и наибольшими приобретениями.

Вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира.

Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать Третью модернизацию.

Эта модернизация - не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов».

Я вижу ее пять основных приоритетов. Они призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран.

Первый приоритет - это ускоренная технологическая модернизация экономики.

Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача.

Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям.

В связи с этим поручаю Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан».

Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии.

Также важно обеспечить развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптоволоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отраслям. Поэтому вопрос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле.

Важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство.

Поручаю Правительству создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходима соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы.

Мы также должны развивать свой научный и инновационный потенциал на базе вузов, Назарбаев Университета и ПИТ «Алатау».

Вторая комплексная задача. Параллельно с созданием новых индустрий нам следует придать импульс развитию традиционных базовых отраслей.

Это промышленность, АПК, транспорт и логистика, строительный сектор и другие.

Первое. Важно существенно повысить производительность труда.

Основным фактором здесь должно стать повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции. Это автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими данными» и другие.

Поручаю Правительству совместно с бизнесом разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года.

Второе. Необходимо продолжить индустриализацию с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях.

Перед Правительством уже стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году.

Для активизации работ в этом направлении необходимо сконцентрировать инструменты развития и продвижения экспорта в одном ведомстве. Поддержку экспортерам нужно оказывать по принципу «одного окна», в том числе и в регионах.

Поручаю создать при Правительстве Совет по экспортной политике. В него должны войти представители бизнес-сообщества.

До 1 сентября текущего года Правительству совместно с акимами и бизнесом необходимо разработать единую экспортную стратегию.

Казахстану нужно сохранить лидерство по привлечению иностранных инвестиций. Важную роль в привлечении финансовых ресурсов в экономику страны должен играть Международный финансовый центр «Астана».

Нам следует встраиваться в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг. Это нужно делать прежде всего за счет привлечения транснациональных компаний.

Необходимо эффективно реализовать совместную с Китаем инвестиционную программу по созданию производств в Казахстане. Договоренности с китайской стороной достигнуты. Объекты обозначены. Нужно конкретно работать.

Это будут современные производства с созданием порядка 20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев. На сегодня начата реализация шести проектов, а два проекта уже запущены. Один из них - завод по крупноузловой сборке гибридных и полностью электрических автомобилей JAC.

Поручаю проработать вопрос дальнейшего развития производства электромобилей с экспортной ориентацией, предусмотрев создание необходимой инфраструктуры.

В целом у Казахстана должна быть своя инвестиционная стратегия. Правительству нужно подготовить ее до 1 сентября текущего года.

Необходимо обеспечить защиту и продвижение национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества. Это касается прежде всего работы внутри ЕАЭС, ШОС, сопряжения с Экономическим поясом Шелкового пути. Для чего следует перестроить и активизировать работу экономической дипломатии.

Третье. Горно-металлургический и нефтегазовый комплексы страны должны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста.

В условиях замедления мирового спроса нужно выходить на новые рынки и расширять географию поставок. Большое внимание должно быть уделено расширению минерально-сырьевой базы. Необходимо активное проведение геологоразведки.

Дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья.

Поручаю до конца года обеспечить принятие нового Кодекса о недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство.

Четвертое. Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики.

Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции.

Вместе с тем мы должны стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем евразийском континенте. Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных рынках.

В связи с этим Правительству и акимам поручаю следующее:

во-первых, необходимо пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции;

во-вторых, в течение 5 лет нужно создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы;

в-третьих, необходимо повысить уровень переработки продукции, создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров;

в-четвертых, следует повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы;

в-пятых, мы должны повысить эффективность использования земли. В течение 5 лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 миллионов гектаров;

в-шестых, следует увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве.

Поручаю обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции.

Эти задачи должны быть реализованы в рамках новой государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Пятое. Развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов.

Уже вложены значительные инвестиции. Сейчас необходимо получать от них экономическую отдачу.

Поручаю Правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок:

- в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами - до 2 миллионов контейнеров;

- в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом - до 1,6 миллиона транзитных пассажиров.

Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза - до 4 миллиардов долларов в год.

В 2015 году я инициировал программу инфраструктурного развития «Нұрлы Жол». За прошедшие два года программа себя полностью оправдала.

В текущем году будет охвачено работами по строительству и реконструкции 4 400 километров автодорог республиканского значения. Из них до конца года будет введено не менее 600 километров с поэтапным внедрением платности.

Для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны нужна координация с соседними странами. Необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. Особое внимание нужно уделить управлению транспортной инфраструктурой, повышению уровня сервиса и устранению административных барьеров.

В связи с увеличением объемов перевозок по Транскаспийскому коридору необходимо приступить к реализации второй фазы строительства порта Курык - автомобильного перехода.

Шестое. Процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора. Он должен стать полноценным драйвером отечественной экономики.

Важно не забывать, что, инвестируя в строительство дорог, домов и другой инфраструктуры, мы определяем физический и технологический облик наших городов на много лет вперед. Поэтому важно обеспечить трансферт новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов. Для этого у нас сейчас имеются хорошие возможности.

По моему поручению с этого года начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер». Она направлена на решение важнейшей задачи - обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.

В программе заложены комплексные меры развития рынка жилья. Это удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму». Будет производиться субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская Ипотечная Компания». Продолжится строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка. На это будут повторно использованы ранее выделенные средства по «револьверному» принципу.

Для социально уязвимых слоев населения акиматы продолжат развивать арендное жилье без права выкупа. Для массового жилищного строительства акимы должны выделить соответствующие земельные участки.

Мы будем стремиться к тому, чтобы строительство индивидуальных домов в городах осуществлялось в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимой инфраструктурой.

Правительству совместно с акимами нужно принять меры по развитию транспортного сообщения больших городов с ближайшими населенными пунктами.

Третья комплексная задача - это модернизация рынка труда.

С внедрением новых технологий в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые ресурсы. Вместе с тем создание и развитие новых индустрий должно стать дополнительным источником занятости и роста реальных доходов граждан.

Поручаю Правительству и акимам создать условия для управляемого перетока работников в другие сферы.

Нашим крупным предприятиям нужно совместно с акиматами разработать соответствующие «дорожные карты». В них необходимо предусмотреть совместное инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство. Нужно обеспечить поддержку процессов мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города.

Правительству следует реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.

Второй приоритет - кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды.

Одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.

Амбициозная, но достижимая цель. Для ее решения на данном этапе необходимо следующее.

Первое. По моему поручению Правительство с этого года приступило к реализации Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.

Теперь граждане Казахстана на селе или в городе могут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса.

Важно расширять географию микрокредитования, активно использовать инструменты гарантирования и сервисной поддержки предпринимателей. Эти меры необходимо сопровождать организацией обучения бизнесу и финансовой грамотности.

Нужно дальше совершенствовать инструменты поддержки массового предпринимательства. Каждый регион Казахстана должен предложить комплекс мер по развитию массового, в том числе семейного предпринимательства.

Количество созданных новых рабочих мест, как и ранее, один из ключевых критериев оценки эффективности деятельности Правительства и акимов.

Второе. Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Особенно это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ.

Процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы. Необходимо сократить сроки и перечень документов, исключить дублирующиеся процедуры. При этом нужно перевести их оказание полностью в электронный формат, без обязательного физического присутствия.

Кроме того, существующая регулятивная нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста.

Перед Правительством и акимами ставлю задачу - разработать к 1 июля текущего года системные меры по дерегулированию бизнеса.

Нужно внедрять лучшие стандарты и практики развитых стран. Особенно важно эту работу провести на региональном уровне.

Акимам совместно с Правительством необходимо разработать детальные планы по улучшению условий для ведения бизнеса в регионах на основе рейтинга Всемирного банка.

Необходимо ввести в стране рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса. Для лучших мы учредим специальную премию. Вручать ее будем раз в год, в День индустриализации.

Третье. Новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР.

Ранее был определен перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. Работа здесь ведется.

Поручаю Правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года.

Надо также ускорить подготовку и выход крупнейших наших компаний на IPO. Внедрение принципов Yellow Pages позволило сократить виды деятельности для государства в экономике на 47% (с 652 до 346).

Следующим этапом необходимо до 2020 года передать в частный сектор либо ликвидировать все предприятия и организации госсобственности, не отвечающие этим принципам. А это несколько тысяч предприятий.

Практика, когда мы создавали юридические лица под каждую программу или поручение, должна быть прекращена.

Нужно обеспечить прозрачность и эффективность приватизации. Также надо пересмотреть роль государственных холдингов.

Поручаю Правительству обеспечить качественную трансформацию холдинга «Самрук-Казына». Необходимо провести полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов. В итоге он должен стать высокоэффективным, компактным и профессиональным. Качество менеджмента и корпоративного управления нужно подтянуть до международного уровня.

Необходимо четко определиться, что оставить за государством, в каких важных секторах и с какой степенью участия.

За государством нужно оставить естественные монополии и реализацию стратегически важных проектов, в том числе с участием ТНК. Эти проекты должны давать мультипликативный эффект.

Реорганизации необходимо подвергнуть и холдинги «Байтерек» и «КазАгро». Они должны быть операторами по реализации государственных программ развития. При этом их функции надо оптимизировать. Все, что может осуществляться частным сектором, нужно передать бизнесу.

Также им следует заниматься привлечением фондирования из негосударственных источников на реализацию программ.

Четвертое. Большой потенциал для развития предпринимательства дает расширение государственно-частного партнерства. Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу.

У нас уже есть хорошие результаты по их привлечению в дошкольном образовании. Если за предыдущие 3 года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, то частный сектор открыл их более 1 300 на 100 тысяч мест. Больше всего открыто частных садов в Южно-Казахстанской (397), Алматинской (221), Кызылординской (181) областях.

Для меня пример ГЧП в этом секторе принципиально важен. Он показывает, как государство и бизнес совместно решают одну из главнейших общенациональных задач - стопроцентно охватить детей 3-6 лет дошкольным образованием к 2020 году.

Развитие ГЧП зависит от конкретной и профессиональной работы акимов.

Для привлечения частного капитала нужно использовать все возможные виды и формы ГЧП: доверительное управление госимуществом, сервисные контракты и другие. При этом следует максимально упростить и ускорить все процедуры согласования, особенно в отношении небольших проектов.

ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной.

Для модернизации объектов ЖКХ необходимо их передавать в управление или концессию с возможной дальнейшей приватизацией. Правительству хватит топтаться на месте. Нужно активизироваться в этом направлении.

Пятое. Важно не допускать ценовых и тарифных сговоров.

Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» провести «ревизию» всего законодательства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции.

Третий приоритет - макроэкономическая стабильность.

Ключевой задачей здесь является восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики и привлечение частного капитала в финансирование экономики.

Первое. Сегодня перед Национальным банком стоит важная задача по развитию режима инфляционного таргетирования. Необходимо добиться поэтапного снижения уровня инфляции до 3-4% в среднесрочном периоде.

Второе. Нужна «перезагрузка» финансового сектора страны.

Поручаю Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора.

Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны.

Также необходимо усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление. Все это надо закрепить на законодательном уровне.

В целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам поручаю Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге.

Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.

Третье. Дальнейшее развитие фондового рынка.

Приватизация должна дать импульс его развитию. Необходимо разместить на нем акции компаний фонда «Самрук-Казына», о чем я говорил выше. Нужно дальше расширять возможности для населения инвестировать свои сбережения прежде всего в различные виды ценных бумаг.

В конце 2016 года мы завершили акцию по легализации. В ней приняли участие свыше 140 тысяч граждан нашей страны. Всего легализовано 5,7 триллиона тенге, из них в виде денег - 4,1 триллиона тенге.

Задача Правительства - чтобы эти средства работали на экономику, в том числе через участие в приватизации. При этом также необходимо проработать вопросы субсидирования облигационных выпусков частных казахстанских предприятий.

Поручаю Правительству совместно с Национальным банком принять меры, направленные на активизацию отечественного фондового рынка.

Другой ключевой задачей является приведение налогово-бюджетной политики к новым экономическим реалиям.

Первое. Следует кардинально повысить эффективность бюджетных расходов.

В 2017 году мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами государственные программы развития. Нужно проверить эффективность использования средств министерствами и ведомствами.

Необходимо начать с министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится более 40% республиканского бюджета. По итогам доложить мне.

Следует перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. Кроме того, нужно упростить бюджетные процедуры для более быстрого и эффективного доведения средств до реальной экономики.

Нам нужно продолжить политику фискальной децентрализации. В предыдущие годы с центрального на местный уровень передано большое количество функций и полномочий. Теперь их нужно подкрепить достаточной финансовой самостоятельностью. В то же время важно не допустить концентрацию расходных полномочий на областном уровне. Следует передавать их дальше на районный и сельский уровни. Акимы должны решать вопросы регионального и местного значения, а Правительство - сконцентрироваться на общегосударственных вопросах.

Второе. Необходимо более рационально относиться к использованию средств Национального фонда.

Размер гарантированного трансферта из Нацфонда должен быть поэтапно сокращен до 2 триллионов тенге к 2020 году.

Налоговую политику нужно нацелить на стимулирование выхода бизнеса из «тени» и расширение налоговой базы в несырьевом секторе. Важно провести оптимизацию действующих налоговых льгот. Необходимо по-новому рассмотреть специальные налоговые режимы в преддверии всеобщего декларирования.

Требуют улучшения механизмы налогового администрирования. Прежде всего это касается взимания налога на добавленную стоимость.

Третье. Правительству необходимо выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора и навести здесь порядок.

Четвертый приоритет - улучшение качества человеческого капитала.

Первое. Прежде всего должна измениться роль системы образования. Наша задача - сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации.

Наряду с этим нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами.

Поручаю Правительству представить соответствующие предложения.

По вопросу поэтапного перехода на трехъязычное образование.

Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание будет уделяться его дальнейшему развитию. Вместе с тем сегодня английский язык является языком новых технологий, новых производств, новой экономики. В настоящее время 90% информации создается в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса.

Начиная с 2019 года, обучение по некоторым предметам в 10-11-х классах будет проходить на английском языке. Необходимо тщательно рассмотреть этот вопрос и принять по нему разумное решение.

Уровень школ и учителей в городах и селах существенно различается. Актуальна также проблема дефицита квалифицированных педагогов. Поэтому, учитывая все эти аспекты, необходимо внедрять английский язык поэтапно.

Поручаю представить соответствующие предложения.

С этого года по моей инициативе начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

В первую очередь, бесплатное образование должно охватить безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования. Нужно дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств в рамках обозначенной экономики.

В этих целях необходимо обновление профессиональных стандартов в соответствии с требованиями рынка труда и передовым мировым опытом обучения на производстве.

Наряду с этим будет уделено особое внимание качеству системы высшего образования. Следует усилить контроль и требования в отношении кадрового состава высших учебных заведений, уровня их материально-технического обеспечения и образовательных программ.

Второе. Наряду с системой образования должна измениться и система здравоохранения.

С 1 июля текущего года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой.

Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.

Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия.

Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу.

Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства.

Третье. В сфере социального обеспечения.

По моему поручению с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года.

Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.

Ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза. Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать.

По моему поручению с 1 июля 2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%.

Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов.

С 1 января 2018 года нужно поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. При этом все, кто может работать, должны получать поддержку только при условии участия в программе занятости.

Пятый приоритет - институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

Первое. В рамках Третьей модернизации Правительству необходимо обеспечить работу по имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР.

Второе. Мы проводим реформы, направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом. Эту работу надо продолжить.

Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» и гражданским сообществом провести ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности.

Следует также гуманизировать административное и уголовное законодательство. Административные штрафы должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению.

Нужно проводить дальнейшую работу по снижению санкций за правонарушения в предпринимательской сфере. Следует декриминализировать экономические составы с невысокой степенью общественной опасности.

Необходимо добиться повышения доверия к судебной системе. Важно исключить любое неправомерное влияние на деятельность судей.

Третье. Состояние безопасности становится мерилом сильного и дееспособного государства.

В современных условиях человечество столкнулось с ростом терроризма. Ключевыми здесь являются вопросы борьбы с финансированием деструктивных сил и связями с зарубежными террористическими организациями.

Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в Интернете и социальных сетях. Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений.

В местах лишения свободы должна организовываться целенаправленная работа теологических реабилитационных служб с осужденными лицами. Нужно предпринять дополнительные шаги по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Необходимо активно подключать к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения.

Все эти меры должны быть учтены в разрабатываемой по моему поручению Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы.

Все большую актуальность приобретает борьба с киберпреступностью.

Поручаю Правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана».

Четвертое. Мы сделали существенные шаги по снижению уровня коррупции в стране. В то же время основной акцент направлен на борьбу с последствиями коррупции.

Необходимо усилить работу по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции.

Одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок.

Поручаю Правительству внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы.

В квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользования также нужно кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок.

Многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции.

Уважаемые казахстанцы!

Через это Послание я хотел донести до каждого гражданина свое видение направлений развития в новой реальности.

Поручаю Правительству разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

У нас нет другого выбора, кроме как достойно принять вызов времени и решить задачи по дальнейшей модернизации страны.

Я верю, что наш великий народ всецело воспользуется уникальным историческим шансом.

Дорогие друзья!

Казахстан - молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи.

Собрав уникальный богатый опыт в создании государства, мы вступили в новый этап. Уверен, какие бы трудности не встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила - в единстве.

Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!