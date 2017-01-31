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На Эйфелевой башне погасили огни в память о жертвах стрельбы в квебекской мечети

31 января 2017, 10:59

29 января во время вечерней молитвы в мечеть ворвался вооружённый мужчина и открыл огонь по прихожанам. Погибли шесть человек.


На Эйфелевой башне в Париже погасили огни подсветки в память о шести погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Фотографии и видео из французской столицы появляются в социальных сетях, пишет Life.ru.



Напомним, 29 января во время вечерней молитвы в мечеть ворвался вооружённый автоматом Калашникова мужчина, который открыл огонь по прихожанам. От полученных ран скончались шесть человек, состояние ещё пятерых врачи оценивают как критическое. Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Квебек-Сити Александр Биссоннетт.

Фото © AP Photo/ Francois Mori

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