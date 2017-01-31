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Средство контрацепции не помогло наркокурьеру "спасти" марихуану от служебной собаки

31 января 2017, 11:05

23-летний казахстанец, задержан на границе.


Необычную «заначку» нашли казахстанские пограничники в рейсовом пассажирском автобусе на казахстанско-российской границе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

"Тайник" наряду пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда помогла найти служебная собака в рейсовом автобусе «Житикара - Челябинск».

"При досмотре транспорта в салоне под чехлом места № 3 в презервативе обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом – марихуана, весом около 20 гр. В ходе углубленного досмотра под тем же сиденьем в чехле обнаружен второй контрацептив еще с 20 граммами марихуаны. Общий вес обнаруженного вещества составил примерно 40 гр.". - сообщили в ПС КНБ РК.

Владелец наркотиков, 23-летний казахстанец, задержан. По данному факту проинформированы представители РОВД Карабалыкского района.

фото: Восточный Дозор

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