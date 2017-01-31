Средство контрацепции не помогло наркокурьеру "спасти" марихуану от служебной собаки

Необычную «заначку» нашли казахстанские пограничники в рейсовом пассажирском автобусе на казахстанско-российской границе , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.





"Тайник" наряду пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда помогла найти служебная собака в рейсовом автобусе «Житикара - Челябинск».





"При досмотре транспорта в салоне под чехлом места № 3 в презервативе обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом – марихуана, весом около 20 гр. В ходе углубленного досмотра под тем же сиденьем в чехле обнаружен второй контрацептив еще с 20 граммами марихуаны. Общий вес обнаруженного вещества составил примерно 40 гр.". - сообщили в ПС КНБ РК.





Владелец наркотиков, 23-летний казахстанец, задержан. По данному факту проинформированы представители РОВД Карабалыкского района.



