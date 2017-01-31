Генпрокуратура: Девять терактов произошло в Казахстане за последние 5 лет

«Я вынужден констатировать, что деятельность международных террористов расширяется. Практически ежедневно страдает мирное население. За последние два года в мире, не включая преступления ИГИЛ, в терактах погибло более 3 тыс человек, десятки тысяч пострадали. Проявление радикальных ячеек мы ощущаем у себя в стране. За последние 5 лет в Казахстане совершено 9 терактов. Эти вызовы и угрозы, являющиеся общими для всех, требуют более тесного взаимодействия», - заявил Кравченко в ходе заседания в Генпрокуратуре.



