Военный суд сэкономил 1,5 млн тенге, отказавшись от почтовых извещений

За 2016 год было направлено 9 тыс. смс-сообщений, это намного дешевле, чем обычный почтовые отправления. Плюс оперативная доставка - Байтелесов.

Военный суд сэкономил 1,5 млн тенге бюджетных средств с помощью смс-сообщений. Об этом сегодня на пресс-конференции в Астане рассказал администратор суда Нурсултан Байтелесов, передает корреспондент Zakon.kz





«Целенаправленная работа департамента по обеспечению деятельности военного суда по внедрению и широкому использованию информационных технологий только по почтовым расходам в этом году позволила сэкономить 1,5 млн тг. В 2015 году на эту статью расходов суд затратил 3,5 млн тг., в этом за счет экономии – 2 млн тг.» - привел данные Байтелесов.





Также, по его словам, люди стали активней пользоваться возможностью электронной подачи судебных исков. Сотрудники суда, в свою очередь, оценили возможности смс-извещений.





«За 2016 года доля электронных исков возросла в 4 раза и составила 81,4%. Посредством судебного кабинета имеется возможность извещения сторон, что позволило сэкономить государственный бюджет. Имеется возможность извещения сторон посредством смс-сообщения. За 2016 год было направлено 9 тыс. смс-сообщений, это намного дешевле чем, обычный почтовые отправления. Плюс оперативная доставка» - подытожил он.





Татьяна Ковалева, Астана