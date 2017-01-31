Военный суд сэкономил 1,5 млн тенге, отказавшись от почтовых извещений
31 января 2017, 11:18
За 2016 год было направлено 9 тыс. смс-сообщений, это намного дешевле, чем обычный почтовые отправления. Плюс оперативная доставка - Байтелесов.
Военный суд сэкономил 1,5 млн тенге бюджетных средств с помощью смс-сообщений. Об этом сегодня на пресс-конференции в Астане рассказал администратор суда Нурсултан Байтелесов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Целенаправленная работа департамента по обеспечению деятельности военного суда по внедрению и широкому использованию информационных технологий только по почтовым расходам в этом году позволила сэкономить 1,5 млн тг. В 2015 году на эту статью расходов суд затратил 3,5 млн тг., в этом за счет экономии – 2 млн тг.» - привел данные Байтелесов.
Также, по его словам, люди стали активней пользоваться возможностью электронной подачи судебных исков. Сотрудники суда, в свою очередь, оценили возможности смс-извещений.
«За 2016 года доля электронных исков возросла в 4 раза и составила 81,4%. Посредством судебного кабинета имеется возможность извещения сторон, что позволило сэкономить государственный бюджет. Имеется возможность извещения сторон посредством смс-сообщения. За 2016 год было направлено 9 тыс. смс-сообщений, это намного дешевле чем, обычный почтовые отправления. Плюс оперативная доставка» - подытожил он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Kursiv.kz
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